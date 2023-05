Il dislivello più grande del mondo è chiamato Monte Thor ed è davvero terrificante

Il nome "Thor" viene usato per descrivere qualcosa di incredibilmente pericoloso o terrificante. Ci viene in mente il pozzo di Thor, una dolina che è apparentemente senza fondo nell'oceano, o il progetto Thor, un satellite che doveva lanciare lance enormi dallo spazio. Al dio del tuono, però, è dedicato anche il dislivello più grande del mondo.

Si tratta di una montagna di 1.675 metri in Canada. A 1.250 metri, la sua parete rocciosa nel Parco Nazionale di Auyuittuq precipita verso il basso, uno strapiombo che in realtà si curva su se stesso prima di tornare indietro.

Questa è la parete verticale più elevata del mondo, alta 1250 metri e con un'inclinazione media di 105°. Se si dovesse saltare giù da qui, ci vorrebbero circa 26 secondi alla velocità terminale prima di atterrare su qualsiasi cosa, coprendo ben oltre un chilometro di distanza nel vuoto.

Ingegnere di questa incredibile creazione è stata ovviamente la natura, che ha scolpito il monte da migliaia di anni di erosione glaciale. L'altra peculiarità, che interessa per di più agli addetti ai lavori, è che il granito che compone il Monte Thor è anche tra le rocce più antiche del mondo, risalente a un massimo di 3,5 miliardi di anni fa.

Mentre il Parco Nazionale di Auyuittuq è un luogo piuttosto incontaminato, la montagna in questione è una meta piuttosto popolare tra gli appassionati. Il monte del dio del tuono venne scalato per la prima volta da un team di quattro persone nel 1985, che impiegarono ben 33 giorni per completare la parete verticale.