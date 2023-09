Disney+, dal 1 Novembre stop alla condivisione degli abbonamenti: è ufficiale!

Anche Disney+ dice stop alla condivisione delle password. Il colosso dell’intrattenimento ha annunciato che dal 1 Novembre inizierà a limitare la condivisione degli abbonamenti in alcuni mercati.

Il primo ad essere interessato sarà il Canada, e gli utenti abbonati hanno già ricevuto un’apposita comunicazione via posta elettronica in cui però Disney non ha fornito molti dettagli su come sarà applicata questa politica. Nella mail, vista dai colleghi di The Verge, si legge semplicemente che "stiamo implementando restrizioni sulla tua capacità di condividere il tuo account o le credenziali di accesso al di fuori della tua famiglia". Nel Centro d’Assistenza, un documento di supporto spiega che “non puoi condividere il tuo abbonamento al di fuori della tua famiglia”.

The Verge ha anche individuato una nuova clausola nel contratto di abbonamento di Disney+ in Canada dove viene rilevato che la società può “analizzare l’utilizzo del tuo account” e che il mancato rispetto della regola potrebbe portare alla chiusura dell’account.

Di recente, anche Netflix ha stoppato la condivisione delle password ed a giudicare dai primi dati, ha dato i frutti sperati.

Almeno al momento però non è giunta alcuna avvisaglia di questa estensione anche agli abbonamenti di Disney+ in Italia ed Europa, ed ovviamente vi terremo aggiornati appena emergeranno ulteriori dettagli.