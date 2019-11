Disney+: 3,2 milioni di download e 1,3 milioni di ore di visione in 24 ore. Netflix trema?

Disney+, l'atteso servizio di streaming di Disney che ha debuttato ieri negli USA e Canada, ha riportato 3,2 milioni di download dagli store di iOS ed Android, a cui si aggiungono 1,3 milioni di ore di visione nelle prime 24 ore di disponibilità.

Alla luce di questi dati, diffusi oggi dalla società di analisi Apptopia, l'applicazione della piattaforma di streaming di Mickey Mouse si è piazzata al primo posto nella classifica delle più scaricate da App Store in Stati Uniti e Canada. Nei Paesi bassi è al secondo posto, ma il dato olandese ha una valenza diversa in quanto l'applicazione era già disponibile da tempo per alcuni test.

L'onda lunga di Disney+ ha portato ad un aumento dei download anche per le app dei competitor come ESPN Plus ed Hulu, che fanno parte del pacchetto da 13 Dollari al mese.

Insomma, i dati sono incoraggianti e secondo molti è probabile che Disney+ replichi lo stesso successo anche in Italia, dove arriverà il prossimo 31 Marzo 2020. Il debutto del servizio negli USA non è stato positivo al 100% e vari utenti utenti hanno lamentato problemi con il login e lo streaming di alcuni contenuti, soprattutto nelle prime ore di disponibilità.

Netflix deve davvero tremare, alla luce di questi numeri?