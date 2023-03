Disney abbandona il metaverso: licenziati tutti i dipendenti e chiusi gli uffici

Disney abbandona il metaverso. Secondo un nuovo rapporto pubblicato dal Wall Street Journal, Walt Disney nell’ambito dell’opera di ristrutturazione interna ha chiuso gli uffici che si occupavano di storytelling e consumer experience di nuova generazione.

La piccola divisione, che contava 50 dipendenti, aveva posto l’attenzione sul metaverso ma i piani non vedranno la luce dal momento che i piani sarebbero stati cancellati. Disney a quanto pare intenderebbe licenziare circa 7mila dipendenti nel corso dei prossimi due mesi.

La divisione dedicata al metaverso era guidata da Mike White ed aveva il compito di trovare modi per raccontare storie interattive in nuovi formati tecnologici utilizzando l’ampia libreria di proprietà intellettuali targate Disney.

Il giornale americano osserva che tutti i 50 dipendenti del team hanno perso il lavoro, mentre non è chiaro se Mike White avrà ancora qualche ruolo all’interno dell’azienda o meno.

Disney aveva creato tempo fa la divisione dedicata al metaverso ma i piani sono sempre stati avvolti da un alone di mistero, sebbene la società abbia lasciato intendere che la nuova tecnologia potrebbe essere utilizzata in ambito sportivo, nelle attrazioni dei parchi a tema ed in altre esperienze di tipo consumer. Lo scorso anno erano arrivate le prime dichiarazioni di Disney sul metaverso, in cui il CEO aveva sottolineato l’importanza dell’innovazione.