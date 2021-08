Disney+, abbonati ancora in crescita: raggiunta quota 116 milioni

Crescita superiore alle aspettative per Disney+, il servizio di streaming del colosso dell'intrattenimento. In occasione dell'annuncio dei risultati finanziari relativi al Q2 2021, Disney ha annunciato che Disney+ ha toccato quota 116 milioni di abbonati.

Si tratta di un numero al di sopra dei 114,5 milioni previsti da Wall Street, ma l'aspetto più impressionante è quello relativo all'aumento (di oltre il 100%) su base annua.

Disney in generale ha superato le aspettative degli analisti ed azionisti, con 17,02 miliardi di Dollari di entrate rispetto ai 16,76 miliardi previsti ed un utile per azione di 80 centesimi, anche in questo caso al di sopra dei 55 centesimi messi in preventivo dagli analisti. A spingere questo trimestre sono stati anche i parchi Disney che hanno riaperto dopo il lockdown causato dal Coronavirus.

E' indubbio però che Disney+ abbia avuto un ruolo determinante, e si sta imponendo come un vero competitor di Netflix anche grazie a produzioni originali come Loki e Wandavision, che hanno attirato l'interesse del pubblico. In generale però tutto il comparto dell'intrattenimento ha riportato forti crescita nell'ultimo anno a causa delle restrizioni imposte dai governi nazionali per contenere la diffusione del contagio.

Qualche giorno fa, intanto, si è parlato del possibile lancio di un abbonamento economico di Disney+.