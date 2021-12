Disney+, si aggiorna l'app per le smart tv Panasonic: arriva il Dolby Atmos

A poco più di tre mesi dal lancio ufficiale di Disney+ sulle smart tv LCD ed OLED di Panasonic, l'applicazione della piattaforma di streaming della casa di Mickey Mouse si aggiorna con un'interessante novità: il supporto per il Dolby Atmos.

L'applicazione, compatibile con le smart tv con My Home Screen portate nei negozi dal 2017 in poi, supportava già lo streaming in 4K con Dolby Vision HDR, ma ora supporta ufficialmente anche l'audio Dolby Atmos sui modelli compatibili.

"Da oggi, sui televisori compatibili con Dolby Atmos, l'app Disney+ supporta Dolby Atmos", ha dichiarato Panasonic in una dichiarazione a FlatpanelsHD. "Tenete presente che non tutti i film o le serie supportano il Dolby Atmos, e tutto dipende dal titolo stesso e anche dalle lingue".

Prima di controllare i contenuti compatibili (nella scheda delle serie tv o film viene mostrato un logo ad hoc che permette agli utenti di identificarli rapidamente), è necessario aggiornare l'applicazione all'ultima release. Chiaramente, è possibile anche trasmettere i contenuti in Dolby Atmos ad una soundbar o ricevitore esterno tramite HDMI ARC/eARC.

Si tratta di un'ottima informazione per gli oltre 118 milioni di abbonati a Disney+, che nel corso degli ultimi anni hanno preso familiarità con il servizio di streaming ed il suo catalogo. Ricordiamo che l'app di Disney+ è compatibile anche con PS4 e PS5, oltre che con le varie console.

Fateci sapere attraverso i commenti se avete trovato qualche serie tv o film compatibile con lo standard audio.