Disney+: annunciata la lista dei contenuti disponibili in Italia

Dopo l'annuncio dell'accordo con TIM, oggi Disney+ ha annunciato la lista completa dei contenuti che saranno disponibili in Italia al lancio, a partire dal prossimo 24 Marzo.

Disney+ - Universo Marvel

Gli utenti avranno accesso ad oltre 30 film Marvel, tra cui Avengers: Endgame, Capitain Marvel ed il candidato Oscar Black Banther.

A questi si aggiungeranno oltre 40 serie Marvel, sia d'animazione che live action, tra cui Marvel's Spiderman e Marvel's Agent Carter.

Nei mesi successivi debutteranno anche nuove serie targate Marvel tra cui The Falcon and the Winder Soldier, WandaVision, Loki, Ms.Marvel, Moon Knight e She-Hulk.

Disney+ - Saga Star Wars

Su Disney+ sarà disponibile anche tutta la saga di Star Wars, e serie originali come The Mandalorian e Star Wars: The Clone Wars.

Disney+ - Animazione Pixar

Saranno disponibile anche i classici dell'animazione Pixar, tra cui Wall-E, Toy Story, Monsters & Co., Up, Ratatouille, Vita da lampada, Pixar Tra la gente E I perché di Forky.

Disney+ - I Simpson

Confermata anche la presenza di oltre 500 episodi dei Simpson in Disney+, per la prima volta in Italia su una piattaforma di streaming.

Disney+ - National Geographic

In Disney+ troveranno spazio anche tanti documentari e serie targati National Geographic, tra cui Free Solo, ma anche serie come One Strange Rock con Will Smith, Dr. Pol o Brain Games. A questi si aggiungeranno film come Science Fair e Into the Okavango.

Disney+ - Classici Disney

Ampio spazio anche per i classici Disney, tra cui Dumbo, Pinocchio, Fantasia, La carica dei 101, Gli Aristogatti, Alice nel paese delle meraviglie, Robin Hood, Le Avventure di Peter Pan, Cenerentola, La spada nella roccia o La Sirenetta. A questi si aggiungeranno anche Frozen ed Aladdin.

Disney+ - Originals e serie per ragazzi

Ampio spazio anche per l'offerta per i bambini. Troveranno spazio Violetta ed Hannah Montana, ma anche Stargirl e Timmy Frana: Qualcuno ha sbagliato.

I più piccoli potranno passare le giornate con i titoli con protagonista Topolino, PJ Masks - Super pigiamini, Dottoressa Peluche, Vampirina, Jake e i pirati dell'Isola che non c'è, le serie di Zack & Cody, Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir, Descendants, Jessie, Alex & Co, Sara e Marti e Phineas e Ferb.

Disney+ - Produzioni italiane

Nei mesi successivi al lancio saranno disponibili in esclusiva due produzioni italiane: Penny on Mars e I Cavalieri di Castelcorvo.

Disney+ - Vecchi e nuovi classici del cinema

Questi titoli saranno affiancati da film di culto come Mary Poppins, Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, Tre uomini e un bebè, Sister Act, Avatar, Ralph spacca internet, Dumbo di Tim Burton e Togo: Una Grande Amicizia.

Disney+ - Originali esclusivi

Sono in arrivo anche 25 titoli originali esclusivi, tra cui High School Musical: The Musical: La Serie, la serie di National Geographic Il Mondo Secondo Jeff Goldblum e il remake di Lilli e il vagabondo.

Ricordiamo che è disponibile anche l'offerta di lancio che permette di sottoscrivere un anno di Disney+ a 59,99 Euro rispetto ai 69,99 Euro classici.