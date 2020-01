Disney+, anticipato l'arrivo in Italia: annunciata la nuova data

Cambia la tabella di marcia di Disney+. La piattaforma di streaming della casa di Mickey Mouse infatti debutterà nel nostro paese con leggero anticipo rispetto alla data precedentemente comunicata da Disney, segno che evidentemente i test hanno dato i frutti sperati ed il servizio si è dimostrato essere abbastanza stabile.

Con un aggiornamento al sito web ufficiale, il colosso dell'intrattenimento ha annunciato che Disney+ arriverà in Italia il 24 Marzo 2020, ad un prezzo di 6,99 Euro. A quanto pare la novità non riguarderebbe solo il Bel Paese, ma anche Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera. Sostanzialmente quindi Disney ha deciso di anticipare il debutto di Disney+ in tutta Europa.

Al debutto, il servizio di streaming comprenderà la tanto attesa serie tv "The Mandalorian", ma anche i film targati Disney, Pixar, dell'universo Marvel, l'intera saga di Star Wars e vari contenuti targati National Geographic.

Gli utenti avranno la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento mensile, a 6,99 Euro, oppure di pagare in un'unica soluzione quello annuale a 69,99 Euro, che consentirà di risparmiare circa 14 Euro.



Disney+ ha riportato il miglior lancio di sempre su App Store ed iOS, con 41 milioni di download complessivi, ma sarà interessante vedere che impatto avrà sugli abbonamenti a Netflix in Italia. Secondo alcuni analisti potrebbe provocare cancellazioni a raffica, mentre altri sono di diverso avviso.