Disney+ arriva su Amazon Fire TV e Tablet Fire, con supporto ad Alexa

Amazon ha annunciato l'arrivo della piattaforma di streaming Disney+ sui dispositivi italiani della società, tra cui i Fire TV ed i modelli di Tablet Fire compatibili. L'applicazione sarà disponibile a partire dal 24 Marzo 2020, il giorno del lancio del servizio in Italia.

Su Fire TV sarà disponibile l'applicazione ed i contenuti di Disney+, che potranno essere cercati con Alexa tramite il telecomando vocale incluso nella confezione dell'ultimo modello, oppure attraverso un dispositivo Echo associato per il controllo vocale da remoto.

Amazon ha sottolineato che i contenuti di Disney+ saranno inclusi nella funzionalità di ricerca universale di Fire TV. Di seguito alcuni comandi che si potranno utilizzare:

“Alexa, trova Disney+”

“Alexa, apri Disney+”

“Alexa, riproduci [nome della serie]”

“Alexa, trova i film di Star Wars”

Per quanto. riguarda i Tablet Fire, invece, gli abbonati al servizio potranno scaricare film, serie tv o cortometraggi per guardarli quando preferiscono. Sarà possibile mettere in pausa uno spettacolo sulla Fire TV per riprendere la visione su Tablet Fire, per godersi l'esperienza di Disney+ in viaggio o ovunque vi troviate.

Ricordiamo che fino al 24 Marzo sarà possibile sottoscrivere l'offerta annuale a Disney+ che permette di acquistare il pacchetto da un anno a 59,99 Euro al posto di 69,99 Euro.

Per i clienti possessori di Fire TV e Tablet Fire è previsto anche un periodo d'uso gratuito di sette giorni direttamente sul proprio dispositivo Amazon, a partire dalla data di lancio.