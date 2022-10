Disney+, arriva l'app nativa con supporto allo streaming 4K HDR su PlayStation 5

A poco più di due anni dal lancio di PlayStation 5, Disney+ ha finalmente dato il via alla distribuzione dell’app nativa che supporta anche lo streaming in 4K HDR, per la contentezza di coloro che dispongono di monitor e TV che supportano tale risoluzione.

L’applicazione può essere scaricata dalla sezione Media della console e come spiegato da Jerrell Jimerson (EVP Product & Design della divisione Disney Streaming), una parte fondamentale della nostra strategia di espansione globale è intercettare i consumatori ovunque si trovino, motivo per cui siamo entusiasti di migliorare Disney+ per gli utenti di PlayStation 5”. Secondo la dirigente “la possibilità di supportare lo streaming video in 4K HDR sulla piattaforma migliorerà anche l’esperienza visiva per i fan”.

Sfortunatamente, la nuova app di Disney+ per PlayStation 5 non supporta il Dolby Vision e Dolby Atmos in quanto la console di casa Sony non abbraccia tali formati. Si tratta però senza dubbio di una notizia molto importante per i molti utenti che si affidano alla console per poter accedere all'ampio catalogo del servizio di streaming targato Disney, divenuto il principale concorrente di Netflix e Prime Video.

Nel frattempo, ricordiamo che su queste pagine è disponibile il nostro approfondimento su tutti i film Disney+ in arrivo ad Ottobre 2022.