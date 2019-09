Disney+ arriva gratis in Olanda fino al 12 Novembre: prime informazioni e titoli 4K HDR

Uno dei redattori di The Verge ha avuto modo di provare in Disney+, che da oggi è disponibile gratuitamente nei Paesi Bassi per un periodo di test che si concluderà il 12 Novembre, dopo di che costerà 6,99 Euro al mese.

L'occasione è servita per scoprire alcuni dei contenuti a cui potranno accedere gli utenti, ma anche ottenere qualche informazione sull'interfaccia grafica ed esperienza, che è descritta come "vuota ma elegante" rispetto a Netflix.

Come si può vedere dalle immagini presenti nel link proposto poco sopra, è possibile filtrare i titoli in base ai publisher: nella parte superiore dell'UI è presente una riga che permette di accedere rapidamente ai contenuti Disney, Pixar, Movie, Star Wars e National Geographic.

Rispetto a quanto affermato in precedenza, l'offerta Marvel presente nel pilot è molto ampia ed include in totale 18 titoli:

Avengers

Avengers: Age of Ultron

Avengers: Infinity War

Iron Man

Iron Man 2

Iron Man 3

Guardians of the Galaxy

Guardians of the Galaxy, Vol 2

Black Panther

Captain America: The Winter Soldier

Captain America: The First Avenger

Captain America: Civil War

Thor

Thor: The Dark World

Thor: Rangnarok

Ant-Man

Ant-Man and the Wasp

Doctor Strange

In questa fase di test è disponibile anche l'intera saga di Star Wars, dall'episodio I all'VIII, compresi gli speciali, le serie ed i cortometraggi lego.

E' presente anche una sezione dedicata ai titoli in 4 Ultra HDR e HDR, comprensiva di 17 contenuti:

Star Wars: The Last Jedi

Rogue One: A Star Wars Story

Avengers: Infinity War

Black Panther

Captain America: The Winter Solider

Captain America: Civil War

Captain America: The First Avenger

Avengers: Age of Ultron

Free Solo

Aladdin

Ralph Breaks The Internet

Mary Poppins Returns

A Wrinkle in Time

Christopher Robin

The Prince Diaries

The Prince Diaries 2

The Nutcracker and the Four Realms

Nella stessa pagina Disney indica anche che sono supportati i formati Dolby Vision, HDR10 e Dolby Atmos.

The Verge sottolinea che è Disney+ supporta massimo sette profili, a cui è possibile anche assegnare lo stato di "Bambino" per limitare la visione. E' garantito anche il supporto a Chromecast ed AirPlay, oltre che il download dei film sugli smartphone.

Disney+ sembra essere accessibile tramite browser (i test sono stati effettuati su Safari e Chrome su MacBook) ed Apple TV. E' disponibile anche una funzione che permette di cominciare la visualizzazione da un dispositivo ed interromperla su un altro.

Riguardo i limiti di visioni contemporanee, il collega di The Verge afferma di essere riuscito a collegare simultaneamente cinque dispositivi.

In una pagina di FAQ all'interno dell'app, è indicato che nel primo anno la casa di Mickey Mouse caricherà più di 7.500 episodi ed oltre 500 film, ma purtroppo nel pilot non vi è alcuna traccia dei Simpson.