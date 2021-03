Disney+: arriva una nuova funzione per proteggere i bambini

Nella newsletter mensile relativa alle uscite del mese di Aprile, Disney ha annunciato l'arrivo di un'importante novità dal fronte del Parental Control di Disney+, attraverso cui mira a proteggere i profili dei più piccoli.

La nuova funzione si chiama "Uscita Protetta" e rende più difficile uscire da un profilo Bambini, aggiungendo una domanda di sicurezza.

Uscita Protetta può essere attivata sotto la voce "Parental Control", nella sezione Impostazioni e richiede la verifica dell'account per essere attivata.

Per quanto riguarda l'accessibilità, invece, è disponibile tra le opzioni dei sottotitoli l'opzione "Text-to-Voice" e controllo del colore, per migliorare l'esperienza di visione.

Disney ha ampliato le opzioni per il parental control di Disney+ a seguito del lancio dei contenuti di Star, la nuova sezione inclusa all'interno del servizio di streaming che si aggiunge ai brand Marvel, Pixe, Star Wars, National Geographic e Disney. Gli utenti hanno la possibilità di selezionare una valutazione dei contenuti su misura per ogni profili (6+, 9+, 12+, 14+, 16+ o 18+), per bloccare la visione di alcuni contenuti Star. Se non si sceglie alcuna classificazione, ciascun profilo viene impostato di default su 14+.

Per tutte le informazioni sui contenuti in arrivo ad Aprile su Disney+ , vi invitiamo a rimanere su queste pagine per tutti i dettagli.