Disney+: arriva il piano con pubblicità e i primi rincari al costo degli abbonamenti

Al momento la novità riguarda solo gli Stati Uniti, ma sulla scia di quanto fatto da Netflix potrebbe approdare anche in Europa ed Italia. Disney ha annunciato il lancio del nuovo abbonamento Disney+ Basic che prevede la visualizzazione di alcuni spot pubblicitari dietro un risparmio sul costo mensile.

Annunciato per la prima volta lo scorso agosto, il piano Disney+ Basic mira a bilanciare l’aumento dei prezzi della sottoscrizione classica mensile che passa da 7,99 a 10,99 Dollari. La casa di Mickey Mouse ha spiegato che l’abbonamento Basic ha un costo di 7,99 Dollari ed offre le stesse caratteristiche di quello premium, salvo che gli spot pubblicitari.

L’abbonamento con pubblicità di Netflix include una serie di restrizioni aggiuntive anche in termini di qualità: ad esempio lo streaming è limitato a 720p sui dispositivi, e non sono presenti gli stessi contenuti in termini di catalogo.

Disney+ Basic non ha le stesse restrizioni: gli utenti avranno accesso all’intero catalogo ed alla qualità 4K Ultra HD su un massimo di quattro dispositivi alla volta. Gli spot hanno una durata tra i 30 e 45 secondi per un totale di quattro minuti all’ora. Non è disponibile invece la possibilità di effettuare il download per visualizzarli offline, tanto meno il supporto Dolby Atmos, SharePlay e GroupWatch, ma a TechCrunch Disney ha spiegato che intende supportarle in futuro.