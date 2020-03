Disney+ arriva sui TV Bravia con Android TV di Sony in Italia

Con il lancio italiano di Disney+, l'applicazione della piattaforma di streaming della casa di Mickey Mouse è arrivata non solo sui principali store, ma anche sulle smart tv.

Alla lunga lista di dispositivi compatibili si aggiungono anche i TV BRAVIA con Android TV di Sony. Ovviamente, tramite l'applicazione sarà possibile accedere a tutto il catalogo del servizio di streaming del colosso dell'intrattenimento.

Disney+ offre più di 500 film, oltre 300 serie e 26 esclusive produzioni Disney+ Original del leggendario catalogo della società, con brand simbolo dell’intrattenimento quali Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Per la gioia di tutta la famiglia, la piattaforma ospiterà alcune delle storie e dei contenuti esclusivi più apprezzati, famosi e attesi al mondo, tra cui la serie Disney+ Original “The Mandalorian”, del produttore esecutivo e scrittore Jon Favreau, film campioni d’incassi come “Captain America: Civil War” o serie Disney diventate dei veri e propri classici, come “Hannah Montana”.

I TV BRAVIA con Android TV di Sony offrono una qualità d’immagine e audio di livello superiore, oltre a diverse esclusive tecnologie e caratteristiche. Numerosi modelli supportano il formato HDR Dolby Vision, che permette di godere di straordinari punti luce, neri profondi e colori intensi, mentre la compatibilità con Dolby Atmos aggiunge all’audio dimensione e realismo, per rendere ancor più speciale il servizio Disney+. Gli Android TV con assistente Google, Google Play Store e Chromecast integrato offrono agli utenti la possibilità di accedere facilmente a contenuti, servizi e dispositivi attraverso l’ampia piattaforma. Anche l’originale interfaccia menu di Sony e i comandi vocali sono stati perfezionati per una migliore esperienza d’uso. Con i dispositivi dotati di Assistente Google e Amazon Alexa, si possono riprodurre e controllare video su YouTube con Google Home oppure cambiare canale o alzare il volume con dispositivi che supportano Amazon Alexa. Gli utenti di Apple AirPlay 2 possono riprodurre dal proprio iPhone®, iPad® o Mac® film, musica, giochi e foto, visualizzandoli sul televisore. La tecnologia di Apple HomeKit™ permette, inoltre, di controllare il TV con grande facilità da iPhone, iPad o Mac.