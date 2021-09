Disney+ arriva sui tv Panasonic: ecco i modelli compatibili con l'app

Panasonic annuncia oggi il lancio dell'applicazione ufficiale di Disney+ sui propri TV 4K commercializzati dal 2017 e dotati di sistema operativo My Home Screen. SI tratta di un'aggiunta importante per i molti utenti che utilizzano quotidianamente i TV.

Da oggi l'applicazione di Disney+ sarà visibile nella schermata delle applicazioni dei TV compatibili e consentirà agli utenti di godere di tutti i contenuti presenti all'interno della piattaforma, tra cui tutto il catalogo Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Grographic. In Italia di recente è anche arrivato il nuovo brand Star che offre lo streaming di tantissime serie tv, film e cartoni anomate.

I modelli compatibili, come dicevamo poco sopra, sono i TV Panasonic 4K con sistema operativo My Home Screen con prefisso EZ, EX, FZ, FX, GZ, GX, HZ, HX, JZ e JX. L'app è disponibile in Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Svezia, Singapore, Australia, Nuova Zelanda, Canada, America Latina.

Qualche giorno fa in sezione serial abbiamo pubblicato un approfondimento con cinque novità da tenere d'occhio su Disney+ questa settimana. Per tutti i dettagli sul catalogo di contenuti Star incluso in Disney+, invece, vi rimandiamo ad uno speciale pubblicato ad inizio anno in occasione del debutto.