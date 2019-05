Disney+ potrebbe arrivare in Europa il 9 Marzo 2020

La guerra dello streaming tra Disney+ e Netflix potrebbe spostarsi in Europa a partire da Marzo 2020. A riportare l'indiscrezione un popolare quotidiano tedesco, che cita fonti a stretto contatto con la Walt Disney Corporation.

Secondo quanto riferito, il debutto ufficiale nel Vecchio Continente della piattaforma di streaming della casa di Topolino, che dovrebbe includere contenuti targati Disney, Pixar, Marvel, National Geographic e Star Wars, sarebbe previsto per il 9 Marzo 2020, a pochi mesi di ritardo quindi rispetto alla data di lancio americana, che resta confermata per il 19 Novembre 2019.

Precisiamo che almeno al momento si tratta di semplici indiscrezioni che ancora non hanno trovato conferme ufficiali da parte delle parti interessate. Disney però a quanto pare avrebbe intenzione di espandere il servizio in altri mercati già nei primi mesi del prossimo anno, Europa compresa. Ecco perchè il timing sembra coincidere perfettamente sebbene in passato in molti avessero ipotizzato aprile/maggio come possibile debutto europeo.

Resta però da capire che tipo di offerta porterà in Europa il colosso dell'intrattenimento: le incognite principali sono quelle che ruotano non tanto intorno al prezzo, ma quanto intorno ai contenuti. Non è infatti da escludere che il catalogo sia diverso rispetto alla controparte a stelle e strisce. Vi terremo aggiornati.

Secondo alcuni analisti però Disney+ potrebbe provocare un'ondata di cancellazioni a Netflix.