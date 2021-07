Disney+, in arrivo un abbonamento da pochi euro all'anno? Indizi ufficiali

I principali servizi di streaming stanno cercando nuovi metodi per monetizzare i propri contenuti. Dopo la questione degli analisti che hanno consigliato a Netflix di puntare su un piano con pubblicità, questa volta ci soffermiamo su Disney+ e l'arrivo di un abbonamento molto economico.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget, in India i principali servizi di streaming stanno "dando vita" a una "battaglia" particolarmente interessante. Infatti, piattaforme come Netflix stanno guadagnando parecchi nuovi iscritti grazie al lancio di sottoscrizioni low cost. Pensate che il prezzo di partenza per accedere al servizio della società di Reed Hastings in India è pari a un equivalente di poco più di 2 dollari al mese.

I numeri fatti registrare da soluzioni come questa sono impressionanti: Netflix ha "raggiunto" oltre un milione di abbonati in Asia Pacifica nel corso dell'ultimo trimestre. Ma in cosa consistono questi piani economici? Ebbene, si tratta di abbonamenti per mobile: gli utenti possono vedere i contenuti esclusivamente da dispositivi mobili (a volte con limitazioni in termini di qualità massima). Questo tipo di sottoscrizione è apprezzato dagli indiani, dato che in molti sono soliti usufruire dei servizi di streaming in questo modo in quel mercato.

In questo contesto, è stato annunciato un nuovo piano per Disney+, proposto all'equivalente di appena 6,70 dollari all'anno. Si tratta anche in questo caso di una sottoscrizione per il momento dedicata solamente all'India (arriverà in questo mercato il 1 settembre 2021). In ogni caso, l'abbonamento permetterà di utilizzare un solo dispositivo mobile per guardare i contenuti in HD. Insomma, si punta chiaramente al prezzo ridotto.

Alcuni utenti hanno visto questa mossa da parte di Disney come un possibile indizio per un futuro arrivo di una sottoscrizione di questo tipo anche da noi. Tuttavia, ricordiamo che ogni mercato fa storia a sé e attualmente l'intento della società di Bob Chapek sembra essere quello di "rafforzare" la sua posizione in India.

Sicuramente un abbonamento di questo tipo venduto a meno di 10 euro all'anno sarebbe interessante. Lo vedremo mai in Italia? Per ora non ci è dato saperlo.