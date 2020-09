Disney+, in arrivo una funzionalità molto attesa relativa ai party

Dopo la comparsa in un apposito tasto sul telecomando di PlayStation 5, Disney+ torna a far parlare di sé per via del prossimo arrivo di una funzionalità molto attesa, che amplierà le possibilità offerte alle persone in termini di condivisione.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget, Disney+ ha iniziato i primi test di una funzionalità chiamata GroupWatch con alcuni utenti canadesi. In parole povere, quest'ultima consente di organizzare dei "party virtuali" per guardare film e serie TV insieme. Più precisamente, l'utente può invitare fino a sei amici per organizzare un'attività di questo tipo.

In seguito ai primi screenshot comparsi su Reddit, che potete vedere in calce alla notizia, The Verge ha confermato l'esistenza della funzionalità. Come accennato in precedenza, per il momento essa sembra essere accessibile solamente per alcuni utenti canadesi, ma diverse fonti internazionali descrivono un possibile imminente rilascio a livello globale. Staremo a vedere: non abbiamo ulteriori informazioni in merito alle tempistiche di rilascio di questa funzionalità, anche se il fatto che siano trapelati online i primi screenshot lascia ben sperare.

Per il resto, c'è da dire che quest'anno sempre più piattaforme stanno puntando sui "party virtuali" da svolgere in più persone. Pensiamo, ad esempio, ai Watch Parties di Twitch, nonché ad altre soluzioni di terze parti che consentono di condividere la visione di film e serie TV.