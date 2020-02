Disney+ in arrivo in esclusiva su TimVision: l'annuncio la prossima settimana

Il Sole 24 Ore conferma oggi che TIM e Disney hanno raggiunto un accordo che porterà all'integrazione della piattaforma Disney+ all'interno di TimVision, il servizio di OTT dell'operatore telefonico. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare la prossima settimana, secondo il quotidiano di Confindustria.

Per gli utenti i vantaggi saranno tanti: innanzitutto non dovranno mollare la TV per poter usufruire di tutti i contenuti di Disney+, ma soprattutto pagheranno un unico canone comprensivo di quello telefonico ed internet ed, appunto, l'abbonamento alla piattaforma. Il contratto che stipuleranno i clienti quindi sarà con TIM in quanto quest'ultima acquisirà i diritti del servizio di Disney per poi offrirli ai propri abbonati.

Il Sole 24 ore sottolinea che l'accordo tra TIM e Disney+ sarà in esclusa e dovrebbe durare circa un anno.

Qualche giorno fa la casa di Mickey Mouse ha annunciato un'interessante offerta sull'abbonamento annuale a Disney+, che può essere sottoscritto a 59,99 Euro rispetto ai 69,99 euro classici. Lo scorso mese è stato anticipato di qualche giorno l'arrivo di Disney+ in Italia.

Tra i contenuti a disposizione degli utenti troviamo The Mandalorian, ma anche i film targati Disney, Pixel, dell'universo Marvel e l'intera saga di Star Wars, a cui si aggiungono anche i tanti contenuti targati National Geographic ed altre produzioni originali.