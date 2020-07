Disney+ in arrivo su Sky a Marzo, poi tocca ad Amazon Prime Video?

In occasione dell'intervista rilasciata a L'Economia del Corriere della Sera, in cui ha parlato dell'offerta Sky WiFi, l'amministratore delegato di Sky Maximo Ibarra si è soffermato anche sull'ecosistema Sky Q, che è pronto ad arricchirsi con l'applicazione di Disney+.

"Ci sono due considerazioni. La prima riguarda i contenuti: diciamo che abbiamo visto che i clienti Sky non rinunciano a noi per spostarsi su una combinazione di OTT, ma la considerano complementare. Netflix e Amazon hanno un’offerta verticale: la prima focalizzata sulle serie tv, l’altra su serie tv e film, e se le confronti con l’offerta di Sky la sovrapposizione è molto limitata. L’OTT non sostituisce ma si aggiunge. È complementare, non alternativo" ha affermato Ibarra, il quale ha annunciato che da marzo dell'anno prossimo approderà sui decoder l'applicazione per Disney+, che andrà ad ampliare ulteriormente la logica del "tutto in un solo posto facile" che guida la pay tv.

Sull'arrivo di Amazon Prime Video, Ibarra non ha chiuso ed ha affermato che la sua società "parla con tutti per definizione".

"Questo significa non soltanto tutti i miei contenuti ma anche il meglio che arriva da terze parti. Essendo presenti in più Paesi abbiamo il vantaggio di poter offrire più territori geografici e questo negli accordi con gli Ott ha un peso specifico. E’ quello che facciamo già in casa con le serie Sky Originals: le giriamo in un Paese studiando le caratteristiche di quel mercato, ma poi le rendiamo disponibili anche negli altri paesi" ha aggiunto il CEO.

