Disney+ in arrivo sui TV Samsung anche in Europa: i modelli compatibili

Piacevole novità per i futuri utenti di Disney+ che posseggono un televisore Samsung. La società coreana infatti ha annunciato che prossimamente l'applicazione ufficiale della nuova piattaforma di streaming sarà disponibile su un'ampia gamma di modelli.

In una dichiarazione diffusa oggi, Samsung sottolinea che "le abitudini di visioni domestiche si evolvono di anno in anno ed i consumatori necessitano di un accesso comodo non solo per guardare i loro contenuti preferiti, ma anche per scoprire nuove esperienze visive".

Il produttore asiatico, per tale motivo, ha affermato che l'applicazione sarà disponibile sui tutti i modelli QLED ed i TV 4K lanciati sul mercato dal 2016 in poi.

La notizia conferma ancora una volta come l'impatto di Disney+ sul mercato sia destinato a diventare importante. Il servizio ha superato i 28 milioni di abbonati paganti, un dato ben superiore anche alle più rosee aspettative della casa di Mickey Mouse.

In Italia Disney+ arriverà il 24 Marzo 2020, in anticipo rispetto alla data inizialmente prevista. Gli utenti avranno a disposizione un abbonamento mensile da 6,99 Euro ed uno annuale da 69,99 Euro, che consente di risparmiare due mensilità pagando però in un'unica soluzione.