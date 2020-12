Disney+, aumenta il prezzo dell'abbonamento: si passa ad 8,99 Euro al mese - Aggiornata

Nel corso dell'Investor Day, sono arrivati tanti annunci Disney sulle produzioni, ma la casa di Mickey Mouse ha anche svelato che dal prossimo 23 Febbraio il costo dell'abbonamento salirà.

Grazie all'inclusione di Star, che andrà ad affiancare le proprie produzioni a quelle Disney, Pixar, Marvel e National Geographic, il prezzo mensile passerà ad 8,99 Euro. La modifica si applicherà agli utenti in Europa e Stati Uniti, oltre che in America Latina, ma il login in Star sarà regolato attraverso una password ad hoc che permetterà di accedere ad un catalogo ancora più ampio, che includerà produzioni di ABC, FX e FreeForm.

Precisiamo che almeno al momento non sono giunte informazioni precise in merito al possibile rincaro anche in Italia, e non è detto che il nuovo listino prezzi si applichi anche al nostro paese dal momento che, come affermato dallo stesso CEO Bob Chapek, bisognerà tenere conto degli accordi di distribuzioni stilati dai network nei vari paesi.

Lo stesso Chapek ha affermato che la crescita del servizio di streaming lo scorso anno ha eclissato l'obiettivo che si erano preposti i dirigenti, i quali avevano intenzione di raggiungere i 90 milioni di abbonamenti entro il 2024. Disney+ ha ampiamente superato le aspettative ed ora mira a capitalizzare questo successo con dozzine di nuove produzioni.



Aggiornamento 11:21 - Disney ha confermato che dal 23 Febbraio 2021 aumenterà anche in Italia il prezzo dell'abbonamento, grazie all'introduzione di Star. Si passerà ad 8,99 Euro per quelli mensili ed 89,99 Euro per le sottoscrizioni annuali.