Disney+, aumento dei prezzi in arrivo? Le dichiarazioni del CEO lo suggeriscono

L’amministratore delegato di Disney, Robert Iger, è stato ospite della Media and Telecom Conference di Morgan Stanley a San Francisco. Nel corso del panel ha toccato vari punti, tra cui la strategia dei prezzi che intende mettere in campo con Disney+.

Iger non ha allontanato completamente l’ipotesi di un aumento dei prezzi, e secondo quanto riportato dal Wall Street Journal nonostante si sia detto molto fiducioso per il futuro della piattaforma non ha escluso un incremento dei costi mensili.

Il CEO, nella fattispecie, ha affermato che è “essenziale razionalizzare meglio i costi”, ed ha osservato che la crescita del servizio dovrà passare ovviamente attraverso l’aggiunta di nuovi abbonati oltre che attraverso lo sviluppo di una “strategia di prezzo che abbia senso”. Il dirigente ha voluto chiarire il suo pensiero affermando che con la scelta di aumentare per forza il numero di abbonati “l’azienda ha attuato una strategia di prezzi sbagliata”. Nell’ultima trimestrale, Disney+ ha registrato il primo calo degli abbonati della sua storia, registrando un calo di 2,4 milioni.

Oltre che attraverso un aumento dei costi, e quindi dei ricavi, Disney vuole puntare alla redditività anche diminuendo i costi di produzione. Questa dichiarazione non è nuova e lo scorso mese lo stesso Iger ha spiegato che la casa di Mickey Mouse avrebbe ridotto la produzione di contenuti.