Disney sta cedendo al metaverso: 'L'innovazione è importante per noi'

Ormai il fascino del metaverso sta coinvolgendo tutti i colossi della tecnologia e dell’intrattenimento. Dopo l’annuncio dello stadio Bernabéu con eventi virtuali ed “esperienze ultra immersive”, ora è Disney a parlare del suo interesse per il metaverso: cos’ha affermato al riguardo?

Nell’ultima chiamata sugli utili effettuata con gli investitori, il CEO di Disney Bob Chapek ha confermato innanzitutto la volontà di espandere il portfolio di offerte relative allo streaming sportivo: “Gli eventi sportivi continuano a essere l'attrazione più potente in televisione, rappresentando 95 delle 100 trasmissioni in diretta più seguite nel 2021. E ESPN ancora una volta ha stabilito il livello di questo trimestre con partite dal vivo in ciascuno dei nostri quattro principali sport statunitensi, incluso il rivoluzionario Monday Night con Peyton ed Eli”. Per questa ragione, Disney aggiungerà nei prossimi tre anni una programmazione alternativa per UFC, golf e le competizioni universitarie di football americano, probabilmente coinvolgendo più paesi oltre agli Stati Uniti.

Il passaggio successivo e derivato da questo focus sullo sport sarà poi la strategia riguardante le scommesse sportive, già considerate dall’azienda una “enorme opportunità di crescita e interattività” su cui Disney vuole puntare molte fiches.

Ultimo ma non meno importante è stato proprio il tema del metaverso, seppur senza toccare dettagli reali: “Ci rendiamo conto che in futuro - puoi chiamarlo come vuoi, vuoi chiamarlo metaverso, vuoi chiamarlo la fusione delle esperienze fisiche e digitali, in cui penso che la Disney dovrebbe eccellere - ci rendiamo conto che sta andando essere un'esperienza meno di tipo passivo in cui hai solo la riproduzione, che si tratti di un evento sportivo o un'offerta di intrattenimento, e più di un'esperienza di tipo interattivo, snello e attivamente coinvolto”. In altre parole, Disney si sta rendendo conto dell’importanza del metaverso e delle possibilità che offre al pubblico e non solo, guidando l’innovazione nel settore entertainment che, ovviamente, per Disney è “molto importante” se non fondamentale.

Nel mentre, i Foo Fighters terranno il concerto del Super Bowl nel Metaverso che, ormai, non esclude nessuno.