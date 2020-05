Disney Channel e Junior salutano Sky: i contenuti disponibili su Disney+

Coloro che negli ultimi giorni hanno avuto modo di sfogliare la guida TV di Sky avranno notato che all'appello, dal 1 Maggio, mancano i canali Disney. Non si tratta di una cosa momentanea, tanto meno di un malfunzionamento del decoder, ma di una decisione del colosso dell'intrattenimento.

Con l'arrivo in Italia di Disney+, avvenuto lo scorso 24 Marzo, la casa di Mickey Mouse ha deciso di tagliare i ponti con Sky, il che ha portato all'addio di Disney Channel e Disney Junior. I due canali erano presenti sulla bouquet dal lontano 2003, un lasso di tempo nel corso del quale hanno tenuto compagnia a milioni di bambini durante.

La decisione è strettamente collegata al nuovo servizio di streaming di Disney in quanto tutti i contenuti trasmessi durante questi 17 anni sono disponibili nel catalogo della piattaforma a pagamento, che ha un costo di 6,99 Euro al mese o 69,99 Euro per la sottoscrizione annuale.

Questa modifica provocherà un'altra modifica al listino di Now TV che dal 27 Maggio sarà rimodulata. Con l'addio di Disney Channel e Disney Plus, infatti, nella sottoscrizione della piattaforma on demand arriveranno Carton Netwoork e Boomerang.

Almeno al momento Disney non ha deciso di modificare gli accordi siglati con le TV per la trasmissione in chiaro dei propri contenuti.