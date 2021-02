Disney+: ecco come si potrà gestire il parental control per i contenuti di Star

Manca sempre meno all'arrivo dei contenuti di Star su Disney+, che comporterà un'estensione del catalogo del servizio di streaming di Mickey Mouse, con il conseguente debutto di film e serie tv vietati ai minori. Il colosso dell'intrattenimento, a poco più di sei giorni dal debutto, ha fatto il punto sulla gestione del parental control.

Disney, infatti, spiega che effettuando il login con le credenziali di Disney+, è possibile impostare il profilo di ogni componente della famiglia su "Età 18+". In questo modo, di fatto i contenuti vietati ai minori non potranno essere visti dai minorenni.

Per i sette profili associabili ad ogni account Disney+ sono disponibili più livelli di restrizioni in base a chi lo utilizza. Le classificazioni sono 6+, 9+, 14+ e 16+, e portano ad un adattamento del catalogo con l'eliminazione dei contenuti non consigliati. Queste restrizioni si aggiungono al profilo "Bambini" che presenta una user experience ottimizzata per l'utilizzo di Disney+ fino a 7 anni.

Al proprietario dell'account inoltre viene anche data la possibilità di aggiungere un PIN per proteggere i contenuti.

La precisazione è risultata doverosa dal momento che Stars includerà anche serie tv per adulti di proprietà di studi come FX, 20th Television e 20th Century Studios.

Stars su Disney+ debutterà il prossimo 23 Febbraio, quando entrerà in vigore anche il nuovo listino prezzi di Disney+.