Disney+, per condividere l'account con un amico si dovrà pagare: nuovi dettagli

Nella giornata di ieri, abbiamo riportato su queste pagine la notizia relativa allo stop alla condivisione password di Disney+. Oggi, emergono nuovi dettagli in merito, dopo la conference call tenuta la scorsa notte dalla compagnia americana in cui il direttore finanziario, Hugh Johnston, ha svelato come funzionerà tale sistema.

A quanto pare, Disney intende seguire le orme di Netflix di offrire abbonamenti separati per gli account condivisi. Sostanzialmente, gli utenti potranno comunque scegliere di condividere il proprio account con persone che non sono nel nucleo familiare, ma pagando una somma extra. Disney, quindi, ha anche intenzione di introdurre un’opzione per i gestori degli account che consentirà loro di aggiungere persone esterne al proprio nucleo familiare ad un costo aggiuntivo (che al momento non si conosce).

Disney, alla luce del riscontro ottenuto da Netflix, vede la condivisione degli account a pagamento come un’opportunità per espandere la base di utenti e gli introiti. Johnston ha sottolineato che la società adotterò un approccio proattivo per mitigare gli utilizzi impropri degli account.

Lo stop alla condivisione password, almeno sulla base della mail inviata agli utenti americani, sarà applicato ai nuovi abbonati da subito mentre per coloro che posseggono già una sottoscrizione entrerà in vigore dal 14 Marzo 2024.