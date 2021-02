Disney+ continua a correre: ha metà degli abbonati di Netflix dopo poco più di un anno

Continua a correre Disney+. La piattaforma d'intrattenimento della casa di Mickey Mouse, infatti, dopo poco più di un anno ha già la metà degli abbonati del principale concorrente, Netflix. Numeri che non possono che preoccupare la società di Reed Hastings.

Nella trimestrale, Disney ha annunciato che il suo servizio di streaming ha ora 94,9 milioni di abbonati a livello mondiale. Per rendere l'idea della grandezza di tale numero, la compagnia americana aveva previsto di raggiungere tale dato solo nel 2024, ed il fatto che abbia toccato tale traguardo con tre anni d'anticipo è importante.

Netflix ha da poco superato quota 200 milioni di abbonati, ma in un lasso di tempo significativamente più elevato.

A contribuire al successo di Disney+ ci ha pensato non solo il catalogo comprensivo di tutti i film dell'universo Star Wars, Marvel e Pixar, ma anche le nuove produzioni come The Mandalorian e Wandavision che sta andando in onda proprio in queste settimane.

Disney+ a Febbraio aumenterà il prezzo dell'abbonamento, anche in Italia, a causa dell'integrazione di Star, che porterà nel catalogo ancora più film e serie tv, tra cui figurano Lost, 24, I Griffin, Die Hard, How I Met Your Mother, Prison Break ed X-Files. Il costo della sottoscrizione passerà ad 8,99 Euro al mese o 89,99 Euro all'anno rispetto ai 6,99 Euro e 69,99 Euro attuali.