Disney+ continua a macinare record: 41 milioni di download per l'app

In attesa dell'arrivo in Italia, in programma a fine marzo, Disney+ continua a macinare record. Secondo i dati di Sensor Tower Store Intelligence, l'applicazione della piattaforma di streaming ha totalizzato 41 milioni di download da App Store di iOS e Google Play Store di Android, generando complessivamente 97,2 milioni di Dollari di entrate.

In un post la società afferma che Disney+ ha riportato il miglior lancio di sempre sui due store. Nel secondo mese di disponibilità ha riportato 43,9 milioni di Dollari di entrate, a cui si aggiungono i 53,3 milioni di Dollari dei primi trenta giorni.

Per fare un confronto, Sensor Tower Store ha preso in esame i dati di HBO Now, l'altra piattaforma rivale di Disney che ha incassato 23,7 milioni di Dollari durante i primi sessanta giorni, nonostante la disponibilità di Game of Thrones, che è stato lo show trainante del network negli ultimi otto anni. Showtime si è invece fermata ad 1,2 milioni di Dollari.

In termini di download, nel secondo mese Disney+ si è fermata a 13,5 milioni, pari al 33% di quelle totali (40,9 milioni).

Nelle prime 24 ore Disney+ aveva totalizzato 3,2 milioni di download ed 1,3 milioni di ore di visione, e sarà senza dubbio interessante capire che tipo di riscontro otterrà al lancio italiano di Marzo.