Disney+ continua a macinare record: installato su 22 milioni di dispositivi mobili

Dopo aver superato i 10 milioni di abbonati in 24 ore, Disney+ colleziona un altro record, che rendono la piattaforma di streaming della casa di Mickey Mouse ancora più "pericolosa" agli occhi dei competitor, Netflix in primis. Secondo l'ultimo rapporto di AppTopia, l'applicazione sarebbe stata scaricata su 22 milioni di dispositivi mobili.

Quotidianamente inoltre sono registrati 9,5 milioni di login da mobile. I dati non sono da sottovalutare, soprattutto se si conta che non includono le installazioni sui set-top box come Amazon Fire TV Stick ed Apple TV, e soprattutto le visualizzazioni da web.

Insomma, come ampiamente preventivato i numeri di Disney Plus sono davvero importanti e potrebbe dare una scossa importante al settore dello streaming.

Nonostante l'arrivo di Disney+ però il Chief Content Officer di Netflix, Ted Sarandos ha osservato che la strategia societaria non subirà alcun cambiamento: "dobbiamo continuare sulla nostra strada e creare i migliori contenuti e distribuirli senza problema".

Ricordiamo che Disney+ arriverà in Italia il 31 Marzo 2020, insieme ad un'altra manciata di mercati europei.

Nelle ore successive al lancio migliaia di account hackerati sono stati messi in vendita su forum e mercatini del deep web, ma la società è corsa ai ripari bloccando l'accesso tramite VPN dall'estero, che impedisce di accedere dall'estero.