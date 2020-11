Disney ha creato un inquietante robot in grado di guardare le persone negli occhi

La divisione Research di Disney ha creato un sistema per robot in grado di offrire agli umanoidi degli sguardi e movimenti della testa talmente realistici e vicini a quelli umani da essere inquietanti. Alla base del sistema c'è l'intelligenza artificiale che, come si vede nel filmato in apertura, fa muovere la testa ed occhi con estremo realismo.

A rendere il robot inquietante è la mancanza del rivestimento in pelle, che combinato agli occhi ed i denti lo rendono quasi uno zombie.

Al di la dell'aspetto estetico, il robot sa come voltarsi e guardare le persone negli occhi grazie ad un sensore d'immagini montato sul torace, ma è anche in grado di cambiare lo sguardo in risposta agli altri input. Disney sottolinea come sia anche in grado di sbattere le palpebre, studiare il viso di chi si trova di fronte e può mimare i movimenti della testa simili a quelli della respirazione. Sostanzialmente, quindi, è in grado di comportarsi come un essere vivente a tutti gli effetti.

Secondo quanto riferito da Gizmodo, l'obiettivo della casa di Mickey Mouse è di utilizzare gli animatronics come questo nei parchi a tema, ma non è escluso che possa essere usato anche per altri scopi. Ad esempio per assistere gli anziani ed aiutarli a superare la solitudine.