Disney+: data di disponibilità, catalogo, prezzo e dispositivi compatibili

A meno di una settimana dal lancio ufficiale di Disney+, abbiamo pensato di fare un recap di ciò che si potrà e non con la piattaforma di streaming della casa di Mickey Mouse. Ecco tutte le informazioni di cui avete bisogno.

Data di disponibilità Disney+

Nonostante le numerose richieste degli italiani, Disney ha annunciato che non è stato possibile anticipare il lancio di Disney+, il quale resta confermato per il prossimo 24 Marzo.

Prezzi Disney+

Disney+ avrà un prezzo di 6,99 Euro al mese e di 69,99 Euro per l'abbonamento annuale. Tuttavia, fino al 24 Marzo sarà disponibile un'interessante promozione che permette di acquistare l'abbonamento da 12 mesi a 59,99 Euro, risparmiando di fatto 10 Euro.

La società di Mickey Mouse offrirà anche una prova gratuita di sette giorni.

Compatibilità e dispositivi supportati da Disney+

Disney+ sarà accessibile da dispositivi mobili, browser web, console di gioco, set-top box e smart tv.

A livello di browser è garantita la compatibilità con Chrome 75 e successivi, Microsoft Edge, Firefox 68 e successivi, Internet Explorer 11, Safari 11 e versioni successive e Chrome OS.

A questi si aggiungono ovviamente le applicazioni per Amazone Fire TV Tablet, smartphone e tablet Android, iPhone ed iPad di Apple.

Per quanto riguarda invece le smart tv, l'applicazione sarà disponibile sulle smart tv basate su Android, su LG WebOS e Samsung Tizen.

E' in arrivo anche un'app per Xbox One, PlayStation 4, Chromecast, Chromebook, Apple TV (dalla quarta generazione alle successive).

Disney+ sarà anche compatibile con Amazon Fire Tablet ed AirPlay.

Disney+ e condivisione dell'account

Con un singolo abbonamento sarà possibile accedere a quattro streaming in contemporanea, ma il servizio consente di creare fino a sette profili per account.

Catalogo Disney+

Per accedere alla lista dei contenuti presenti nel catalogo di Disney+, vi rimandiamo alla nostra notizia completa.