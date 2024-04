Disney+ dichiara guerra agli account condivisi: la pacchia è finita anche qui, da quando?

Lo stop alla condivisione password di Disney+ si avvicina e la sensazione è che per gli utenti la pacchia stia davvero finendo. La casa di Mickey Mouse già qualche mese fa aveva annunciato l’arrivo di un sistema simile a quello di Netflix, ed un’intervista rilasciata dal CEO Bob Iger l’ha confermato.

Il numero uno di Disney infatti ha annunciato che la società prevede “lanciare la nostra prima vera incursione nella condivisione delle password” a giugno ma solo in pochi paesi e pochi mercati, salvo poi estendere la politica a Settembre 2024.

Nessuna dichiarazione sulle opzioni che implementerà Disney+: ad esempio Netflix per condividere legalmente l'abbonamento richiede il pagamento di un extra di 4,99 Euro al mese per ciascuno slot aggiuntivo che viene aggiunto ai piani Standard e Premium, che hanno un costo di 12,99 e 17,99 Euro rispettivamente. Probabile che l’approccio sia simile, ma chiaramente al momento non possiamo confermarlo.

Qualche mese fa anche il CFO di Disney+, Hugh Johnston, aveva annunciato che dalla prossima estate gli account sospettati di condivisione sarà previsto lo stop a tale pratica, ed “entro la fine dell’anno solare i titolari di tali abbonamenti potranno aggiungere persone extra pagando un costo aggiuntivo”.

