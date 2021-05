Disney dichiara guerra alla pirateria: i film saranno distribuiti usando la blockchain?

Interessante scoperta effettuata dal blog TorrentFreak. A quanto pare, Disney sarebbe pronta a dare una sferzata alla pirateria adottando un nuovo approccio per la distribuzione dei film: la blockchain. In questo modo la casa di Mickey Mouse spera di rendere più difficile per i pirati intercettare i contenuti in arrivo nelle sale.

A fornire qualche informazione su questo sistema ci ha pensato un nuovo brevetto depositato da Disney, battezzato "Blockchain configuration for secure content delivery". Come mostriamo nello schema presente in calce, si concentra sulla distribuzione di contenuti nelle sale cinematografiche.

L'idea di Disney è di attuare e validare il processo di distribuzione dei propri contenuti utilizzando la rete blockchain: "in contrasto con le configurazioni precedenti, la configurazione blockchain verifica che il contenuto sia ricevuto nella destinazione prevista prima di consentire la riproduzione". La blockchain, di fatto, validerà il contenuto prima di dare il via alla riproduzione: in questo modo è praticamente inutile trafugarlo in quanto non sarebbe possibile guardarlo.

Non è tutto, però, perchè Disney nella licenzia evidenzia che "inoltre, la configurazione blockchain ha un meccanismo di controllo automatizzato che tiene traccia della riproduzione del contenuto nella destinazione per garantire che la quantità di riproduzioni sia registrata accuratamente. Pertanto, viene impedita la pirateria da parte del destinatario previsto, scongiurando un numero maggiore di riproduzioni rispetto a quelle previste".

Disney nella licenza fa riferimento solo a cinema e proiettori, ma a margine evidenzia che il brevetto si applica anche ad "altri ambienti di riproduzione", come lo streaming. Il documento completo può essere letto direttamente a questo indirizzo.

Come sempre in questi casi, il fatto che Disney abbia ricevuto il brevetto non dimostra che questo verrà implementato a stretto giro di orologio.