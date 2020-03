Disney+ disponibile in Italia: catalogo, prezzi, offerte e compatibilità

Dopo mesi di trepidante attesa, arriva oggi in Italia la piattaforma di streaming Disney+, la cui app è già disponibile per il download sui principali store. Abbiamo però preparato questa guida contenente tutte le informazioni di cui avete bisogno prima di avventurarvi nel nuovo servizio che fa tremare gli altri colossi del settore.

Qual è il prezzo di Disney+?

Disney+ ha un prezzo di 6,99 Euro per l'abbonamento mensile, e 69,99 Euro per quello annuale. E' scaduta alla mezzanotte la promozione di lancio che consentiva di risparmiare 10 Euro sulla sottoscrizione da 12 mesi.

Per coloro che hanno TIMVision, TIM ha lanciato anche una promozione dedicata a Disney+, con pagamento direttamente sulla bolletta telefonica. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla notizia dedicata.

Come ci si iscrive a Disney+?

L'iscrizione a Disney+ è molto semplice e l'abbiamo spiegato nella guida pubblicata qualche minuto fa. Il colosso di Mickey Mouse mette a disposizione degli utenti sette giorni di prova gratuita, con conseguente rinnovo automatico al termine del periodo promozionale. Nella stessa guida spieghiamo anche come si disattiva l'accredito automatico.

TV e dispositivi compatibili con Disney+

L'applicazione di Disney+ è già disponibile sulle principali piattaforme mobile come iOS ed Android, ma anche su PlayStation 4 ed Xbox One.

Per quanto riguarda la compatibilità con i TV, di seguito le indicazioni provenienti direttamente dalla documentazione ufficiale:

Smart TV compatibili con Android TV, tra cui Sharp AQUOS e Sony Bravia;

Set top box basate su Android TV, tra cui NVIDIA Shield ed Mi Box;

TV LG con sistema webOS 3.0 e versioni successive;

TV Samsung dal 2016 e successive con supporto HD basate sul sistema operativo Tizen

L'applicazione può essere installata anche su Amazon Fire TV, Apple TV di quarta generazione e successive, Chromebook, Chromecast ed è compatibile con Apple AirPlay.

Per quanto riguarda i requisiti dei browser:

Chrome 75+ su Windows 7 e macOS 10.12 e successive;

Edge su Windows 10 e successive;

FireFox 68+ su macOS 10.9+ e Windows 7+;

Internet Explorer 11 su Windows 8.1 e successive;

Non è garantita la compatibilità con Linux.

Condivisione account su Disney+

L'abbonamento a Disney+ consente di accedere a quattro streaming in contemporanea e di creare sette profili su un singolo account, a cui è possibile associare dieci dispositivi che possono essere rimossi chiamando l'assistenza clienti.

Catalogo Disney+

Come fatto in passato, per accedere alle informazioni relative al catalogo di Disney+ vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.