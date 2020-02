Disney+: disponibile da oggi l'abbonamento annuale in offerta a 59,99 Euro!

In attesa dell'arrivo in Italia di Disney+, la piattaforma di Mickey Mouse ha annunciato che è già possibile sottoscrivere l'abbonamento annuale al servizio di streaming, ad un prezzo vantaggioso.

Da oggi, per la prima volta, i fan italiani di Disney+ potranno abbonarsi alla piattaforma al prezzo di lancio di 59,99 Euro all'anno. La promozione, equivalente a circa 5 Euro al mese, sarà disponibile solo fino al 23 Marzo 2020, il giorno prima del lancio ufficiale, dopo di che si passerà al listino standard di 6,99 Euro al mese o 69,99 euro all'anno.

Come spiegato in precedenza, l'abbonamento a Disney+ consente di creare fino a 7 profili e di accedere a 4 visioni simultanee ad alta qualità e senza interruzioni pubblicitarie, con possibilità di effettuare il download di tutti i contenuti.



Al momento del lancio su Disney+ saranno disponibili 25 contenuti originali esclusivi, tra cui l'attesissima The Mandalorian, la serie tv ambientata nell'universo Star Wars scritta da Jon Favreau e che negli Stati Uniti è già diventato uno dei fenomeni del web. A questa si aggiungono anche i tantissimi film in esclusiva, tra cui Togo, Stargirl, Timmy Failure: Mistakes Were Made e Lilli ed il vagabondo.



Il lancio sarà accompagnato anche da tre nuove serie tv targate Marvel: si partirà con The Falcon and the Winter Soldier, seguita da WandaVision con Elizabeth Olsen e Pul Bettany, mentre Tom Hiddleston riprenderà il ruolo in Loki.