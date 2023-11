Disney+, disponibile da oggi in Italia il piano con pubblicità. Il 4K costa di più

Come preannunciato da Disney negli scorsi giorni, è disponibile da oggi 1 Novembre 2023 anche in Italia il piano standard con pubblicità, che ha un costo di 5,99 Euro al mese. Le novità però non sono finite qui perchè per accedere al 4K UHD HDR è necessario sottoscrivere il Premium.

Nella fattispecie, i tre piani sono i seguenti:

Standard con pubblicità a 5,99 Euro al mese: offre qualità video fino al 1080p Full HD e due riproduzioni simultanee. Non è possibile effettuare download di contenuti o accedere al Dolby Atmos;

offre qualità video fino al 1080p Full HD e due riproduzioni simultanee. Non è possibile effettuare download di contenuti o accedere al Dolby Atmos; Standard a 8,99 Euro al mese: offre lo streaming a 1080p Full HD e due riproduzioni simultanee. Non è presente la pubblicità mentre è possibile effettuare il download di contenuti;

offre lo streaming a 1080p Full HD e due riproduzioni simultanee. Non è presente la pubblicità mentre è possibile effettuare il download di contenuti; Premium a 11,99 Euro al mese: offre lo streaming in 4K UHD HDR, quattro riproduzioni simultanee, la possibilità di effettuare download ed è supportato il Dolby Atmos.

Sostanzialmente, quindi, la novità più importante è quella che riguarda il 4K che prima era presente anche nel piano standard da 8,99 Euro al mese ed ora è disponibile solo sul piano Premium che costa 11,99 Euro al mese.



Cosa ne pensate di queste novità? Avete intenzione di sottoscrivere questo nuovo abbonamento? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione commenti della notizia.