Disney+: i dispositivi associati all'account non potranno essere modificati o rimossi

In attesa del lancio italiano di Disney+, emergono nuovi dettagli sulle opzioni a cui avranno accesso gli utenti che si abboneranno alla piattaforma. Nello specifico, direttamente dalla FAQ del servizio emerge un’interessante indicazione sulla gestione dei dispositivi associati all'account.

Nella parte in cui si parla dell’Errore 30, infatti, Disney sottolinea che questo codice sarà mostrato da coloro che raggiungeranno il limite di 10 dispositivi associati all’account. Fin qui nulla di strano, ma la parte destinata a far discutere è quella seguente, perchè la casa di Mickey Mouse sottolinea che “non c’è alcun modo per estendere il limite o rimuovere i vecchi dispositivi”, il che vuol dire che i device associati all’account non potranno in alcun modo essere modificati o eliminati, a differenza di quanto avviene con servizi come Sky Go che permette di ripristinare le autorizzazioni ed effettuare l’associazione una volta al mese.

Dieci dispositivi sono sicuramente tanti, ma vista la mole di smartphone, TV, tablet e PC utilizzati dagli utenti potrebbero diventare pochi, nonostante il servizio garantisca più visioni in contemporanea rispetto alla concorrenza. La scelta di Disney è sicuramente particolare e destinata a far discutere, soprattutto se si tiene conto del ciclo d'aggiornamento da parte degli utenti di smartphone e tablet.

Fateci sapere cosa ne pensate.