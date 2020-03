Disney+: i dispositivi associati all'account potranno essere rimossi. Ecco come

A pochissime ore dal lancio di Disney+ in Italia, la piattaforma di streaming della casa di Mickey Mouse ha diffuso nuove informazioni sul funzionamento del servizio. In particolare, alcuni utenti hanno chiesto delucidazioni sui meccanismi per dissociare i dispositivi dai propri account.

Come ampiamente raccontato su queste pagine, e spiegato dalla stessa Disney nelle FAQ, i device associati all'account non potranno essere modificati. Gli utenti infatti a disposizione massimo 10 dispositivi da collegare al proprio account, e "non c'è alcun modo per estendere il limite o rimuoverli".

Tuttavia, a quanto pare la FAQ non era molto chiara, ed infatti in risposta ad un utente che chiedeva delucidazioni in merito, il supporto Twitter di Disney+ ha spiegato che "nel caso volessi dissociare un dispositivo basta che contatti il Servizio Clienti Disney Plus facendo questa richiesta".

Sostanzialmente quindi non sarà possibile modificare la lista manualmente ed autonomamente tramite le impostazioni dell'account, ma chiaramente il limite non sarà fisso e basterà chiamare il customer care per chiedere il reset.

Effettivamente una scelta di questo tipo sarebbe stata molto particolare, anche contando che l'abbonamento standard (l'unico a disposizione) consentirà di accedere a quattro streaming in contemporanea e di creare fino a sette profili.

Ricordiamo che Disney+ debutterà in Italia con bitrate ridotto. Anche il colosso dell'intrattenimento ha infatti accettato la richiesta dell'UE a causa dell'emergenza Coronavirus.