Disney+ fa il pieno in Europa: 5 milioni di download durante il day one

Nel giorno del debutto italiano di Disney+, che è conciso con il lancio europeo della piattaforma, la casa di Mickey Mouse fa il pieno di download. Secondo quanto riportato dagli analisti di App Annie, durante il day one l'app del servizio ha toccato quota 5 milioni di download nel Vecchio Continente.

Lo scorso 24 Marzo infatti Disney+ è stato lanciato in sette nuovi mercati europei, Austria, Germania, Irlanda, Italia, Spagna, Svizzera e Regno Unito.

Il dato è puramente indicativo e potrebbe essere anche maggiore o minore, ma proviene da una fonte affidabile. App Annie è infatti una delle piattaforme per il tracciamento dei download delle applicazioni più popolari ed autorevoli del web.

Il numero maggiore di download è stato stimato in Germania, dove avrebbe superato il milione, seguita dal Regno Unito. L'Italia sembra essere dietro alla Spagna, comunque distanziata dalle prime due nazioni.

In lista non figura la Francia, in cui il lancio è stato rinviato al 4 Aprile a seguito della richiesta del Governo per evitare la congestione della rete nazionale, che ha portato già ad un calo del bitrate anche nel nostro paese.

In estate è previsto il debutto anche in altri mercati dell'Europa occidentale, seguiti da America Latina ed Asia Pacifica. Sarebbe senza dubbio curioso capire che tipo di riscontro ha ottenuto in Italia, però.