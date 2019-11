Disney+: tutti i film di Star Wars disponibili in 4K, Dolby Vision ed Atmos

E' già disponibile dalla scorsa notte Disney+ negli Stati Uniti ed in varie nazioni, ed iniziano ad arrivare indicazioni sui contenuti ed il catalogo. Secondo quanto riferito da varie testate americane, l'intera serie di Star Wars, inclusa la trilogia originale ed i prequel, è stata rimasterizzzata in 4K con supporto al Dolby Vision ed Atmos.

La notizia è stata riportata da Devindra Hardawar di Engadget, il quale si è detto sorpreso nel poter vedere a Guerre Stellari, L'Impero Colpisce Ancora ed il Ritorno dello Jedi (rispettivamente l'episodio IV, V e VI) alla massima risoluzione disponibile.

"L'immagine appare nitida e dettagliata, senza ritocchi evidenti" afferma nell'articolo, in cui sottolinea come la qualità non sia elevata come Gli Ultimi Jedi per ovvie ragioni, ma fornisce comunque agli appassionati "un'immagine un pò più profonda e con più sfumature".

The Verge sottolinea che c'è anche una versione in 4K HDR di Rogue One, mentre lo spinoff Solo non è ancora disponibile disponibili sul servizio.

Ricordiamo che l'arrivo di Disney+ in Italia è previsto per il 31 Marzo 2020, come annunciato in via ufficiale dalla casa di Mickey Mouse qualche giorno fa. Restano le incognite sui contenuti, però: il catalogo potrebbe essere più ristretto rispetto alla controparte americane per varie situazioni riguardanti i diritti d'autore.