Disney, Fox e Warner insieme per il Netflix dello sport: trasmetterà anche il calcio

Mentre Disney+ stringe le maglie alla condivisione password, dagli Stati Uniti arriva una notizia che potrebbe scuotere il mercato televisivo legato allo sport. Tre big del settore dei media, ovvero Disney, Fox e Warner, hanno deciso di unire le forze per creare quello che è già stato soprannominato “il Netflix dello sport”.

La società di Mickey Mouse, attraverso la controllata ESPN, collaborerà con Fox e Warner per costituire una joint venture che dovrà portare al lancio di una piattaforma streaming dove poter seguire i canali sportivi inclusi nella loro offerta e servizi direct-to-consumer. Il lancio, come spiega Il Sole 24 Ore, è previsto in autunno e si prospetta essere scoppiettante e destinato ad influenzare anche altri mercati, come quello europeo.

La nuova applicazione, spiega Calcio e Finanza, includerà tutti gli sport per cui ESPN, TNT, FS1, ABC e Fox hanno acquisito i diritti, tra cui:

NFL

NBA

MLB

NHL

Calcio europeo

Eventi sportivi universitari

Formula 1

Tennis

Golf

Ciclismo

Per fare un esempio, è come se Sky, Mediaset, Discovery e DAZN creassero una joint venture in Italia che permetta agli utenti, con un abbonamento, di poter seguire Formula 1, Calcio italiano ed internazionale, tennis, MotoGP ed NBA.

Le società spiegano che la scelta di dare il via ad un progetto di questo tipo è da ricercare nell’aumento esponenziale dei costi per i diritti tv. Il costo dell’abbonamento dovrebbe essere di 50 Dollari al mese, secondo Morgan Stanley.