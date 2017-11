Disney: "Il nostro servizio di streaming on-demand costerà meno di Netlix"

Ha annunciato il divorzio dalo scorso Agosto, eliminando gradualmente alcuni dei suoi film dal catalogo del servizio fondato da Reed Hastings, ora Disney torna all'attacco annunciando che la sua piattaforma di contenuti in streaming sarà più economica di quella del rivale.

"Posso dirvi che nei nostri piani, per quanto riguarda Disney, il servizio avrà un prezzo significativamente inferiore di quello di Netflix", ha spiegato il CEO della compagnia Bob Iger. "Questo anche perché il volume dei contenuti sarà inferiore". Insomma, Walt Disney, a differenza di Netflix e di altri servizi simili, può contare esclusivamente sulle sue produzioni originali. Per carità, tra Pixar, Marvel e Star Wars, parliamo di titoli ambitissimi e di pregio, tuttavia sarebbe iniquo nei confronti dei consumatori chiedere un prezzo equiparabile a quello di servizi che possono offrire un catalogo tre volte più grande e, soprattutto, vario.

Una bella notizia per chi già adesso sta valutando di abbonarsi al servizio: piattaforme simili stanno spuntando come funghi, e per chi ha l'ambizione di guardare ogni contenuto nella via più comoda e legale possibile, la cosa comincia a farsi a dir poco complessa e dispendiosa.