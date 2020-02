Disney+: come funzionano la condivisione dell'account e il download dei contenuti

Mattinata di annunci per Disney a ridosso del lancio italiano di Disney+. In una serie di tweet inviati sul proprio account ufficiale Twitter, la casa di Mickey Mouse ha svelato alcune interessanti informazioni sugli abbonamenti che andrà a proporre agli utenti, in particolar modo sulle visioni simultanee a disposizione con un'unica sottoscrizione.

Disney, nell'annunciare che gli episodi di The Mandalorian saranno pubblicati dal 24 Marzo, ha anche sottolineato che la maggior parte dei contenuti saranno resi disponibili in contemporanea con gli Stati Uniti, ma potrebbero esserci anche delle variazioni tra i cataloghi dei vari paesi.

Nel catalogo iniziale saranno accessibili tanti Classici Disney, tra cui anche Pinocchio, e tante serie storiche come DuckTales, Cip & Ciop, Darkwing Duck e simili.

Dal 24 Marzo, ovvero il giorno del lancio di Disney+, DisneyLife si trasformerà e non sarà più accessibile, ma maggiori informazioni saranno rese note solo nelle prossime settimane.

La parte più interessante dell'annuncio però è quella relativa alla condivisione dell'abbonamento: gli utenti potranno creare 7 profili, e potranno accedere a 4 visioni simultanee.

Tutti i programmi saranno accessibili tramite le applicazioni che saranno pubblicate nelle prossime settimane sui vari Store e che come abbiamo avuto di raccontare, arriveranno anche su alcuni modelli di TV Samsung in Europa.