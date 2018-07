Disney lancia l'app Play Parks per sbloccare achievement nei suoi parchi divertimento

Se state programmando un viaggio in un qualsiasi parco o resort Disney nel prossimo futuro, vi consigliamo di scaricare l'app Play Disney Parks, approdata recentemente sui dispositivi mobili. Tuttavia, i parchi Epcot e Disney Animal Kingdom non sono ancora supportati.

E' comunque possibile utilizzare il tutto in qualsiasi altro parco Disney in Florida o in California. L'app consente di portare a termine diversi achievement (obiettivi) guadagnando punti digitali, giocare a mini-giochi mentre si sta aspettando in fila e saperne di più sulle attrazioni del parco. L'uso più ovvio per l'app, è chiaramente quello di mappa, che sfrutta il GPS dello smartphone.

Play Disney Parks è quindi pensata principalmente per far divertire le persone mentre girano per uno dei tanti parchi divertimenti, mentre per informazioni più dettagliate è stata sviluppata l'app My Disney Experience. Da notare il fatto che la nuova app sia unicamente in inglese.

L'applicazione in questione è disponibile per dispositivi Android tramite il Play Store e per quelli iOS attraverso l'App Store. Ovviamente essa è scaricabile in forma completamente gratuita. Qui sotto potete vedere alcuni screenshot che mostrano il suo funzionamento. Insomma, se state pensando di recarvi in uno dei parchi divertimento in questione, ora sapete cosa scaricare. Per tutte le informazioni del caso, vi consigliamo di consultare il relativo sito ufficiale.