Disney lancia un corto interattivo su NVIDIA GeForce Now: è basato su Big Hero 6

Disney e NVIDIA hanno annunciato una collaborazione relativa al servizio GeForce Now. Infatti, è stato lanciato un contenuto che NVIDIA definisce come "la prima esperienza premium interattiva di animazione 3D di questo genere".

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e Inside The Magic, l'azienda ha portato sulla piattaforma di gaming in streaming il corto interattivo chiamato "Baymax Dreams of Fred's Glitch". Quest'ultimo "prende in prestito" il cast del noto film "Big Hero 6", uscito nelle sale italiane nel 2014. In ogni caso, la produzione è stata annunciata nel contesto del Sundance Film Festival, "in scena" dal 29 gennaio 2021 al 3 febbraio 2021, che però quest'anno non si sta tenendo di persona.

Gli autori stanno dunque cercando nuovi metodi per dare visibilità alle proprie creazioni e Disney sembra aver trovato un "fido alleato" in NVIDIA GeForce Now. D'altronde, trattandosi di un corto interattivo in cui è possibile salvare Baymax, quest'ultimo si contestualizza in un certo modo sulla piattaforma. Non vi facciamo ulteriori "spoiler" in merito. In ogni caso, come si può leggere sul portale ufficiale di NVIDIA, "Baymax Dreams of Fred's Glitch" è attualmente disponibile in streaming per gli utenti iOS che utilizzano Safari. Gli utenti GeForce NOW possono interagire con il corto mediante lo schermo touch screen del proprio iPhone o iPad.

Nel frattempo, GeForce Now sta arrivando anche su Chrome e Mac M1.