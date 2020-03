Disney+, il lancio è stanotte: attenzione all'ora, potrebbe non essere quella che pensate

I canali social ufficiali stanno iniziando a parlare del lancio di Disney+ in Italia, che avverrà nella notte tra il 23 e il 24 marzo 2020. Insomma, è tutto pronto per l'arrivo nel nostro Paese del tanto atteso servizio di streaming. Vi consigliamo, però, di fare attenzione all'orario.

Infatti, in seguito alla pubblicazione di alcuni post ufficiali, in cui si legge "Domani mattina in streaming", alcuni utenti hanno espresso le proprie perplessità in merito al momento in cui il servizio verrà reso effettivamente disponibile. Inoltre, sono in molti a pensare che Disney+ diventerà accessibile allo scoccare della mezzanotte.

Ebbene, in realtà non è propriamente così. Infatti, stando al countdown pubblicato sul sito ufficiale, Disney+ sarà disponibile in Italia a partire dalle ore 02:00 del 24 marzo 2020. Insomma, coloro che vorranno iniziare a sfruttare il servizio dovranno fare le ore piccole. Tuttavia, siamo in un periodo in cui molti di noi sono "chiusi" in casa, quindi probabilmente si può fare un piccolo "strappo" alla regola per stanotte.

Vi ricordiamo che, al momento in cui scriviamo, è ancora possibile effettuare il preordine. In questo modo, potrete pagare 59,99 euro il primo anno di Disney+ (al posto dei 69,99 euro di listino). Nel frattempo, il 22 marzo è andato in onda su Italia, in seconda serata, il primo episodio di "The Mandalorian".