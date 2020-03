Disney+: la lista dei cinecomic Marvel in 4K e Dolby Vision

Continua il nostro viaggio all'interno della piattaforma Disney+ che ha debuttato ieri in Italia. Dopo avervi spiegato come visualizzare i vari metodi per guardarlo, quest'oggi ci soffermiamo sui contenuti. Di seguito infatti trovate la lista dei cinecomic del MCU disponibili in formato 4K e Dolby Vision.

La lista dei cinecomic Marvel in 4K e Dolby Vision su Disney+

Avengers: Endgame

Captain Marvel

Avengers: Infinity War

Black Panther

Thor: Ragnarok

I Guardiani della Galassia Vol.2

Doctor Strange

Captain America: Civil War

Ant-Man

Avengers: Age of Ultron

I Guardiani della Galassia

Captain America: The Winter Soldier

Thor: The Dark World

Iron Man 3

The Avengers

Captain America: Il Primo Vendicatore

Thor

Iron Man

Ovviamente la riproduzione alla massima qualità sarà possibile solo sui TV compatibili, mentre su PC tramite i browser non si può andare oltre il 1080p. Con Apple TV invece è garantito il supporto al 4K e Dolby Vision.

In queste ore comunque i principali produttori di TV si stanno adoperando per portare sui propri Store l'applicazione ufficiale del servizio, che ieri ha debuttato sui televisori targati LG ma anche sui Sony Bravia con a bordo Android TV.

Chiaramente la lista in questione riguarda solo i cinecomic del Marvel Cinematic Universe, ma sul servizio della casa di Mickey Mouse sono disponibili anche altri contenuti in 4K e Dolby Vision.

Ricordiamo che è possibile accedere a sette giorni di Disney+ gratis attivando la prova.