Disney ha mostrato a tutti una vera spada laser funzionante

Tutti i fan di Star Wars hanno sognato - almeno una volta nella vita - di utilizzare una spada laser. C'è chi l'ha ricreata nella vita reale (e può essere trovata anche su Marte), ma recentemente la casa madre di Topolino ha presentato una vera spada laser retrattile al festival tecnologico, cinematografico e musicale South by Southwest (SXSW).

Diversi utenti hanno poi osservato online il presunto brevetto della spada: secondo quanto riportato, il "dispositivo a spada con lama retrattile illuminata internamente" utilizza motori per srotolare una "lama" riempita con una striscia di luci flessibili nascoste all'interno della sua impugnatura.

"Il dispositivo include due lunghi semicilindri di plastica, e questi due elementi del corpo della lama sono arrotolati perpendicolarmente alla loro lunghezza, il che crea cilindri compatti di materiale di piccolo volume che possono essere forniti su una coppia di bobine in un'elsa" - questo è quanto si può leggere nel documento.

Fermatevi il vostro impulso d'acquisto e posate il portafoglio: la spada laser è utilizzata solo negli spettacoli a Disney World, ma non è attualmente in vendita al pubblico e no, non è capace di tagliare tutto come la spada dei guerrieri Jedi e Sith (in realtà non può tagliare nulla perché è solo luce).

Se volete vederne una vera (ma realizzata home made) vi consigliamo di dare un occhio al canale YouTube di Alex Lab, che ha creato un dispositivo in grado di produrre una lama al plasma lunga 1 metro, con 2.800 gradi Celsius e capace persino di tagliare l'acciaio.