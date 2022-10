Disney+, nuove indiscrezioni sui limiti dell'abbonamento con pubblicità

Come ormai noto, Disney+ si appresta a lanciare l’abbonamento con pubblicità al prezzo di 7,99 Dollari al mese per gli USA. Quest’oggi direttamente da MacRumors, tramite Steve Moser, arrivano nuove informazioni sui limiti che verranno imposti agli utenti.

Il sorgente dell’app di Disney+, analizzato da Moser, ha permesso di scoprire qualche altra informazione sulle limitazioni che saranno imposte agli utenti che decideranno di sottoscrivere l’abbonamento.

Nello specifico, con Disney+ Basic non sarà possibile accedere a funzioni come SharePlay o GroupWatch, le due funzioni che consentono di condividere la visione di un contenuto con amici che non sono fisicamente con noi a casa.

The Verge ha provato a contattare Disney per ottenere qualche risconto in merito, ma non ha ricevuto alcuna risposta e non è chiaro se questo limite sarà effettivamente attivo al lancio oppure se si tratta di un semplice segnaposto. Nel codice però si legge che “Groupwatch e Shareplay non sono disponibili per gli account Disney+ con annunci pubblicitari”. Ovviamente, vi aggiorneremo qualora dovessero emergere conferme reali ed ufficiali a riguardo.

Una limitazione di questo tipo sarebbe ampiamente giustificata ed anche altre piattaforme hanno preso decisioni simili. L’abbonamento con pubblicità di Netflix, ad esempio, non consentirà di scaricare contenuti offline e sarà limitato a 720p.